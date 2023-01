250.000 derzeit im Krankenstand

Heuer zum Teil um mehr als 600 % mehr Infektionen als im Vorjahr.

Wien. Es werden wieder mehr: Laut Meldungen der Österreichischen Gesundheitskasse sind aktuell 250.761 Menschen krank gemeldet. Nicht inkludiert sind dabei Schüler, Selbstständige und Pensionisten.

1.664 Österreicher leiden derzeit an der echten Grippe. Auffällig: Im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit „nur“ 233. Es sind jetzt um 614 % mehr! Virologe Norbert Nowotny zu ÖSTERREICH: „Die Zahl ist so stark angestiegen, einfach weil die Maske weggefallen ist.“

Aggressiv. Auch Corona-Infektionen schießen im Vergleich zu 2022 in die Höhe. Aktuell sind es 10.658 Krankenstände wegen Covid, im Vorjahr waren es um ein Drittel weniger. Die neue aggressive Variante XBB.1.5 breitet sich immer mehr aus (siehe rechts). Die wahre Zahl der Ansteckungen ist wohl um ein Vielfaches höher, denn die Zahl der Covid-Tests hat im vergangenen Jahr drastisch abgenommen. Nowotny: „Diese Variante ist ansteckender, es gelingt ihr, sich unserem Immensystem besser zu entziehen, sodass durchgemachte Infektionen oder Impfungen nur eine gewisse Zeit schützen – sie schützen aber nach wie vor vor einem schweren Verlauf.“

Am Limit. Die schlimmen Krankheitswellen lösen eine Kettenreaktion aus. In den Spitälern fallen krankheitsbedingt immer mehr Ärzte aus, viele Stationen sind am Limit. Zusätzlich plagt uns ein extremer Medikamente-Engpass. Derzeit stehen 610 Mittel auf einer Liste von nicht lieferbaren Präparaten.