Am Bahnhof: 16-Jähriger nach Raub festgenommen

Das Opfer war erst 15 Jahre alt.

Ein vorerst unbekannter Teenie hat am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr am Bahnhof in Velden einem 15-Jährigen das Handy aus der Hand gerissen. Ein weiterer Jugendlicher soll bei dem Raub Schmiere gestanden sein.

Mit der Beute flohen die beiden Jungs in unbekannte Richtung. Das Opfer und eine Zeugen trafen allerdings kurze Zeit später die Angreifer in der Nähe des Bahnhofs und forderten sie auf das Telefon zurückzugeben. Nachdem die Täter nicht daran dachten, die geklaute Beute herauszugeben, wurde die Polizei gerufen.

Täter versteckte sich bei Gleisen

Der 16-Jährige aus Villach konnte kurze Zeit später im Bereich der Gleise gefasst und festgenommen werden.

Der Jugendliche wurde zur Polizeiinspektion Velden gebracht und im Beisein seiner Erziehungsberechtigten sowie eines Rechtsbeistands zum Vorfall einvernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Einlieferung des Täters in die Justizanstalt Klagenfurt angeordnet.