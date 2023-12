22 Millionen Euro Investiton: Winter-Opening am Nassfeld

Ein halber Meter Schnee wartet auf die Skihaserl am Nassfeld.

Kärnten. Am Donnerstag startet das Nassfeld in die Wintersaison. Und damit auch alle Gäste voll auf ihre Kosten kommen, wurden 22 Millionen Euro in Beschneiungsanlagen und Hotels investiert. Im größten Skigebiet Kärntens locken 110 Pistenkilometer, 30 Lifte und 40 Pisten. Eine Tageskarte kostet heuer 92 Euro für Erwachsene. Damit neue Gäste angesprochen werden, wurde ein eigenes Tourismusbüro in Polen eröffnet. Der Geschäftsführer der Region Nassfeld, Christopher Gruber, ist davon überzeugt, dass Polen mehr potenzielle Skifahrer sind als Deutsche: "Wir haben im Winter 31 Nationen, einen Anteil von rund 37 Prozent Österreichern, 33 Prozent aus den CEE-Märkten Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen, Kroatien und 23 bis 27 Prozent aus Deutschland."