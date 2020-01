61-jähriger Mann bei Forstarbeiten tödlich verunglückt

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt befand sich alleine in einer steilen Waldparzelle südlich des Rechbergs, Gemeinde Eisenkappel, um Holzschlägerungsarbeiten durchzuführen.

Eberndorf. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, erstattete sein Sohn die Abgängigkeitsanzeige. Bei der nachfolgenden Suche konnte der 61-Jährige vom Polizeihubschrauber Libelle Flir in den Abendstunden in steilem felsdurchsetztem Gelände gefunden und den Rettungskräften zugewiesen werden. Der 61-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Wie es zum Unfall gekommen war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz standen die Bergrettung Bad Eisenkappel, der Polizeihubschrauber Libelle Flir, eine Diensthundestreife, die Alpinpolizei Wolfsberg, die FFW Rechberg, Miklauzhof und Bad Eisenkappel, die Rettungshundestaffel des Samariterbundes und die Rettungshundebrigade