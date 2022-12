70-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Eine 70-jährige Frau ist am Samstag in der Gemeinde Krems in Kärnten (Bezirk Spittal/Drau) tödlich verunglückt.

Die Frau sei gegen 14:00 Uhr mit ihrem Pkw auf einem Forstweg von Vorderkrems kommend auf eisiger und schneeglatter Straße ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. In der Folge sei der Pkw rückwärts gegen die Böschung gerutscht, 20 Meter die Böschung hinabgerutscht, mit einem Baum kollidiert und auf dem Dach liegen geblieben. Dem 58-jährigen Beifahrer, dem Lebensgefährten der Lenkerin, sei es gelungen, sich und die Lenkerin aus dem Fahrzeug zu befreien, so die Polizei. Der Mann habe sofort den Nachbarn verständigt, der den Notruf absetzte. Trotz der Rettungsversuche durch den Notarzt sei die 70-Jährige am Unfallort verstorben, ihr Lebensgefährte habe den Unfall unverletzt überstanden.