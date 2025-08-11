83 km/h zu schnell – Polizei stoppt Teenie-Biker-Gang

Die Polizei beschlagnahmte die Motorräder sowie die Kennzeichentafeln.

Kärnten. Gestern meldete ein Anrufer der Polizei, dass im Industriegebiet von Völkermarkt mehrere Motorräder ohne Kennzeichen Rennen fahren würden. Eine erste Kontrolle blieb ergebnislos, doch später entdeckten Beamte die vier Fahrer auf der B70. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten sie in Richtung Stadtgebiet und überschritten dabei die erlaubten 50 km/h innerorts um 83 km/h.

Die Polizei verfolgte sie mit Blaulicht und Folgetonhorn und konnte die jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren schließlich anhalten. Alle vier besitzen nur Probeführerscheine, die vorläufig eingezogen wurden.

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt beschlagnahmte die Polizei zudem alle Motorräder sowie die Kennzeichentafeln aufgrund von Gefahr in Verzug.