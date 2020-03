Ein Wintereinbruch hat am Donnerstag in der Früh in Kärnten für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Klagenfurt. Für mehrere Bergstraßen musste Kettenpflicht verhängt werden. Sie galt etwa am Loibl- und am Wurzenpass auf Kärntner und slowenischer Seite. Auch auf die Flattnitz (Bezirk St. Veit/Glan) gelangte man nur mit Schneeketten. Ein Nachlassen der Niederschläge war für den Nachmittag vorhergesagt.