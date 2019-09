Ein einjähriges Mädchen ist am Montagvormittag in Weißensee (Bezirk Spittal/Drau) in Kärnten von einem Pony in die Hand gebissen und verletzt worden. Der Unfall passierte während eines Besuches der Urlauberfamilie aus dem Bezirk Urfahr in Oberösterreich auf einem Erlebnishof.



Die 29-jährige Mutter hatte ihre Tochter am Rand des Koppelzaunes in der Wiese abgesetzt. In einem unbeobachteten Moment dürfte eines der in der Koppel befindlichen Ponys das Kleinkind in den Mittelfinger der rechten Hand gebissen haben, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Das Mädchen erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zu einem praktischen Arzt gebracht. Nach der Erstversorgung wurde es von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.