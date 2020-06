Prozess des Jahres um Mord an Schwangerer

Wegen Mordes an der Geliebten und dem ungeborenen Baby droht lebenslange Haft.

Ktn. Auftakt heute im größten Indizienprozess des Jahres: Vor dem Schwurgericht in Klagenfurt muss sich der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Helmut T. wegen Mordes an seiner hochschwangeren Geliebten Julia H. (31) verantworten. Der 36-Jährige soll sie in ihrer Wohnung in Neu-Feffernitz erschlagen haben, weil sie die Beziehung und das gemeinsame Kind der Ehefrau des Angeklagten gegenüber beichten wollte.

Der Wiener Top-Anwalt Manfred Arbacher-Stöger (Kanzlei Rifaat) verteidigt den Ex-Schiri. Die Indizien gegen seinen Mandanten wiegen schwer, Arbacher rechnet sich dennoch wegen fehlender Beweise (DNA-Spuren) Chancen aus. Es gilt die Unschuldsvermutung.