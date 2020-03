Wollte Fernsehantenne richten: Stürzte acht Meter in die Tiefe

Ein 37jähriger Mann aus Völkermarkt stürzte beim Versuch eine Fernsehantenne einzustellen aus dem Fenster seiner Wohnung und fiel etwa 7 bis 8 Meter tief auf den darunterliegenden Gehsteig.