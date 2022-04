Rottweiler attackiert Spaziergängerin – Frau im Krankenhaus

Eine 59-jährige Kärntnerin wurde beim Spazierengehen von einem Rottweiler angefallen und verletzt.

Villach. Eine 59-jährige Frau aus Villach ist am Donnerstagabend von einem Rottweiler angefallen und verletzt worden. Sie war mit ihrem Hund spazieren gegangen, als sich der Rottweiler, den sein 23-jähriger Besitzer an der Leine führte, losriss. Der Hund stieß die Frau um und biss zu, teilte die Polizei mit. Die 59-Jährige erlitt eine Bisswunde im unteren Bauchbereich sowie Abschürfungen am rechten Knie. Sie wurde ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.