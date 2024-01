Seinerzeit: Urlauben wie die Influencer

Urlauben wie damals, mit dem Luxus von heute: In Kärnten kommen große und kleine Urlauber voll auf ihre Kosten.

Kärnten. Die Nachfrage nach Urlaub im Almhüttendorf oder Chalet ist ungebrochen. Und noch bevor der Urlaub in einer eigenen Hütte Trend wurde, wurde das Almdorf Seinerzeit errichtet: Wohnen wie damals, mit dem Luxus von heute. Und das Konzept ging auf: In den Almhütten, Jagdhäusern und Chalets an den Hängen des Kärntner Nationalparks Nockberge, nur drei Kilometer vom Falkertsee entfernt, lockt absolute Privatsphäre. Zudem gibt es ein Bauernhaus und ein Baumhaus. Als erstes, "Original Almhüttendorf", wie sich das Seinerzeit nennen darf, begeistern die Gastgeber in den neu renovierten Häusern seit 2015 die Urlauber. Bereits zuvor entstand das Dorf, nachgebaut wurde es den kleinen Häusern der Resorts auf den Malediven. Zwischen 45 und 250 Quadratmeter habe die Häuser, die Verliebte, Familien und Freunde einladen, eine Zeit in Ruhe und Entspannung zu verbringen. Das Highlight: Eine private Sauna und ein Hot Tub bei den Hütten. Wer Hotelfeeling genießen will, kommt im Almspa mit Behandlungen, Saunen und der Aussicht voll auf seine Kosten. Auch das ausgezeichnete und sogar mit einer Gault Millau Haube gekürte Wirtshaus Seinerzeit ist ein Treffpunkt für die Urlauber.

Das Almdorf Seinerzeit lockt aber nicht nur mit der privaten Übernachtungsmöglichkeit, die Aussicht, die Bergluft und die Möglichkeiten in und um das Dorf überzeugen die Urlauber.

Wie Influencerin Mamiplatz nun auf Instragram ihren Followern zeigte, wird auch das Frühstück im Almdorf direkt an die Haustür geliefert - für das gemütliche Frühstück im Pyjama mit der Familie. Das Almdorf ist bei der Planung von Ausflügen und Wanderungen immer gerne behilfreich und hilft mit, den Urlaub unvergesslich zu machen.