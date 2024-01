»Danke Franz«: Allianz Arena leuchtet für Beckenbauer

Mit dem Abschied von Franz Beckenbauer trauert die Fußballwelt um eine ihrer größten Ikonen. Besonders der FC Bayern München möchte nun auf eine besondere Weise "Danke" an ihren "Kaiser" sagen.

"Die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz. Der FC Bayern sollte ihm zum Dank und Andenken eine Trauerfeier im Stadion ausrichten, das es ohne ihn nie gegeben hätte!", sagte der langjähriger Weggefährte von Beckenbauer und Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Diese Idee wird nun Realität. Denn wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend bekanntgab, veranstalten die Münchner am Freitag ab 15 Uhr in der Allianz Arena eine große Gedenkfeier für Franz Beckenbauer.

Der Klub ladet demnach "Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans und die gesamte Fußballfamilie ein, sich in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen "Kaiser" zu verabschieden". Mit der gemeinsamen Feierlichkeiten im Stadion will Bayern eine Möglichkeit schaffen, ihre Vereins-Ikone in dem Umfeld zu ehren, in dem er die Herzen der Menschen auf einzigartige Weise erreicht hat: Auf dem Fußballplatz!

Ganz Deutschland sagt »Danke Franz«

Doch damit nicht genug. Zu Ehren der Bayern-Legende erstrahlt die Außenhülle der Allianz Arena in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 bis 22 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz". Zum Ausklang wird die Sonderbeleuchtung auch am Freitag beim Heimspiel gegen TSG Hoffenheim (20.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker) von 16.30 bis 0.30 Uhr zu sehen sein.

Beckenbauers Tod beschäftigt aber nicht nur die Fußballwelt. Auch die Basketballer des FC Bayern trugen beim Euroleague-Spiel am Dienstagabend gegen Titelverteidiger Real Madrid (71:92) Aufwärm-T-Shirts mit Beckenbauers Namen auf dem Rücken. Vor dem Spiel wurde zudem eine Schweigeminute abgehalten. Diese wird es auch am kommende Wochenende bei allen Spielen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga geben. Zudem ist bei den Mannschaften das Tragen eines Trauerflors vorgesehen. Im Gedenken an den Ehrenpräsidenten trugen Manuel Neuer, Thomas Müller & Co. bereits während des Trainings am Dienstag einen Trauerflor.

Auch Jürgen Klopp äußerte sich mit etwas Abstand emotional über den Verlust seines Idols. "Die Welt wird ohne ihn ein ganz anderer Ort sein, und das musste ich wirklich verarbeiten, denn ich kenne die Welt nicht ohne ihn", sagte der Liverpool-Trainer in einem Club-Interview. Beckenbauer sei "Deutschlands bester Fußballer aller Zeiten", aber "ein noch besserer Mensch" gewesen, äußerte der 56-Jährige, "und das ist wirklich schwer zu erreichen, aber er hat es geschafft".