Einsatz bei klirrender Kälte: Haus in Flammen

Bei Temperaturen bis zu -9 Grad gestalteten sich der Einsatz der Feuerwehren schwierig.

Der Alarm bei der Feuerwehr ging in der Nacht auf Mittwoch um 1 Uhr los. Schon von weitem war der Feuerschein am Himmel zu sehen. Das Wohnhaus stand in Flammen, als die Einsatzkräfte bei dem Brand in Fugging, Raum St. Pölten, eintrafen.

© Doku NÖ ×

Schwieriger Löscheinsatz wegen eisigen Temperaturen

Zum Glück waren keine Personen zu dieser Zeit im Gebäude. Unzählige Freiwillige mussten die Flammen bei Temperaturen von bis zu -9 Grad bekämpfen. Aufgrund der klirrenden Kälte, bildeten sich auf dem abfließenden Löschwasser Eisschichten. Außerdem froren Schläuche und Armaturen ein. Problematisch war bei der Brandbekämpfung ein Holzlager, das sich in unmittelbarer Nähe befand.

© Doku NÖ ×

Da es sich um dicht besiedeltes Gebiet handelt, wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Im Einsatz waren 8 Feuerwehren sowie Polizei und Rettungsdienst. Was genau zum Brandausbruch führte, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen