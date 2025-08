Ausstellung „Beyond the Beat“ in der Fabrik

In der Fabrik in Saag zeigen zwei Kärntner Künstler Werke jenseits des Gewohnten – „Beyond the Beat“.

Ktn. Gerhard Fresacher und Wolfgang Walkensteiner stellen derzeit in der Fabrik in Saag aus. Die beiden Kärntner Künstler sind seit 15 Jahren befreundet – trotz Altersunterschied verbindet sie die gegenseitige Bewunderung. Die Ausstellung „Beyond the Beat“ zeigt ihre unterschiedlichen Zugänge zu Kunst. Fresacher lässt Kindheitserinnerungen malerisch hervortreten. Die Ausstellung ist noch bis 10. August in Techelsberg am Wörthersee zu sehen.