Auto-Mord: Lenkerin fuhr auch Buben absichtlich tot

Also doch: Die Todesfahrerin von Villach hat Mutter und Kind bewusst getötet.

Kärnten. Der mutmaßlich Doppelmord an Mutter (43) und Kind (5) ist noch immer Tagesgespräch in Villach: Aus ­Eifersucht soll die 37-jährige Alina S. die beiden mit ihrem Golf absichtlich totgefahren haben, weil sie sie für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich gemacht hatte. Den Mord an der Mutter hatte die Beschuldigte bereits zugegeben. Sie war eigens aus Vorarlberg angereist, um die Frau zu töten. Das Kind aber habe sie am Straßenrand nicht wahrgenommen und ver­sehentlich umgefahren.

Eine Lüge, wie sie jetzt laut ihrem Verteidiger einräumte: „Sie sagt, sie habe auch den Buben gesehen.“ Alina S. droht wegen Doppelmordes lebenslange Haft, es gilt die Unschuldsvermutung.