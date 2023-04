''Bär fiel über mein Bienenvolk her''

Hobbyimkerin Laura Koch (21) erzählt von den tierischen Überfallen.

Ktn. Während in Slowenien ein Bär einen Hundebesitzer attackierte, treibt auch in Thörl-Maglern ein Raubtier sein Unwesen. Gleich zwei Mal schlug Meister Petz bei Hobbyimkerin Laura Koch zu. „Die beiden Stöcke standen neben einem beliebten Spazierweg“, so die 21-Jährige zu ÖSTERREICH. Der erste Vorfall dürfte sich in den Morgenstunden am Dienstag ereignet haben, Passanten entdeckten die Verwüstung.

„Der Bär hatte einiges zerstört, aber viele Bienen haben die Attacke überstanden“, sagt die künftige ÖBB-Lok­führerin. Doch dem hungrigen Waldbewohner schien der Honig geschmeckt zu haben. Bereits am Mittwoch kam er wieder zurück an den Tatort. „Beim zweiten Mal vernichtete er allerdings alles, nur eine Handvoll Tiere haben überlebt“, so Koch. Ein Beauftragter des Landes hat bereits Haarproben entnommen, um herauszufinden, um welches Tier es sich handelt.

Seit Kurzem kursiert ein Video eines Bären am Plöckenpass im Internet, nicht unweit von Thörl-Maglern. Ob das Video echt ist, ist derzeit aber noch unklar.