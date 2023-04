Autofahrer begegnet Bär auf Bergstraße

Auf dem Plöckenpass an der Grenze zwischen Kärnten und Italien wurde ein Braunbär gefilmt.

Ein Video eines Bären, der auf einer Straße umherirrt, geht derzeit im Video viral. Die Aufnahme wurde offenbar auf dem Plöckenpass an der Grenze zwischen Kärnten und Italien gemacht.



Zu sehen ist ein Braunbär, der sich in der Nacht auf der Straße befindet und dann vom Scheinwerferlicht eines Autos aufgeschreckt wird. Der Beifahrer könnte die Sichtung mit dem Handy aufnehmen und stellte sie dann ins Netz.

Bären-Attacke in Slowenien

In den letzten Wochen kam es in den Alpen zu mehreren Bären-Sichtungen und zumindest zwei Attacken. Im Trentino wurde ein junger Jogger getötet, in Slowenien ein Spaziergänger angegriffen. IDer Vorfall ereignete sich am Morgen in einem Dorf rund 20 Kilometer südlich von Ljubljana. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon, der Bär zog sich nach dem Angriff zurück in den Wald, berichteten slowenische Medien mit Berufung auf eine Mitteilung der Gemeinde Škofljica.

Der 57-Jähriger, der mit dem Hund und einer weiteren Person im Wald unterwegs war, wurde ins Bein gebissen. Seine Verletzungen sollen nicht lebensgefährlich sein, berichtete das Nachrichtenportal "24ur.com". Die Gemeinde Škofljica rief die Einwohner zur Vorsicht beim Aufhalten in der Natur auf.