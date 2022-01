Brandstifterin wollte Ehe-Mann töten

Als die Feuerwehr eine Schwerverletzte barg, wusste sie noch nicht, dass diese der hinterhältige Feuerteufel war.

Ktn. Die Geschichte begann mit einem Knall – um 5 Uhr in der Früh an einem Sommertag im Vorjahr in der Widmanngasse in der Villacher Innenstadt. Ein Mädchen der Jugendfeuerwehr, das im Haus wohnt, wachte davon auf und wusste sofort, was es geschlagen hatte. Die Jugendliche konnte die Flammen mit einem Handfeuerlöscher ersticken, ihr Vater alarmierte derweil ihre Floriani-Kollegen, die in der Folge das gesamte Haus evakuierten.



