Cobra-Einsatz nach Schuss in Wohngebäude

Ein Villacher wurde von Nachbar mit Waffe bedroht - 37-Jähriger festgenommen.

Ein 37-Jähriger hat in der Nacht auf Montag seinen 65-jährigen Nachbarn in Villach mit dem Umbringen bedroht und untermauerte diese Drohung durch einen Schuss aus einer Waffe. Der 37-Jährige wurde durch das Einsatzkommando (EKO) Cobra festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. In seinem Pkw konnte eine Schreckschusspistole samt Munition sichergestellt werden, die von seiner Lebensgefährtin dort versteckt wurde.

Sowohl der Verdächtige als auch dessen Lebensgefährtin konnten bis Montag Früh (8.00 Uhr) auf Grund ihrer starken Alkoholisierung nicht zum Sachverhalt einvernommen werden, so die Polizei. In der Wohnung des Paares hielten sich auch drei minderjährige Kinder auf. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.