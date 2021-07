Corona: 18 Angehörige von Reisegruppe in Kärnten positiv

Größter Anstieg bei Neuinfektionen in Kärnten seit Wochen.

Spittal/Drau. In Kärnten sind am Freitag wegen einer niederländischen Reisegruppe die Coronazahlen sprunghaft in die Höhe geschnellt. Wie es vom Landespressedienst auf APA-Anfrage hieß, seien 18 der 27 Angehörigen einer Reisegruppe aus den Niederlanden positiv getestet worden. Auch aus Velden am Wörthersee wurde ein Cluster gemeldet, Gäste von Gastronomiebetrieben werden aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Die offizielle Statistik in Kärnten weist elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf - insgesamt waren es jedoch 19, acht Fälle wurden wegen einer Datenbereinigung aus der Statistik genommen. Laut Gerd Kurath vom Landespressedienst handelt es sich bei den neu positiv Getesteten um einen Reiserückkehrer aus Deutschland und 18 Mitglieder einer niederländischen Studentengruppe.

Bei den 27 Mitgliedern der Gruppe waren nach ihrer Ankunft im Bezirk Spittal an der Drau Schnelltests durchgeführt worden, von denen neun gleich positiv ausfielen, bald darauf erhöhte sich die Zahl auf 18. Bei neun der Fälle besteht der Verdacht auf die Delta-Variante, die Proben werden sequenziert. Die Infizierten sind in Quarantäne, das Contact Tracing läuft.

Praktikanten positiv getestet

In der Marktgemeinde Velden sind Praktikanten, die derzeit in mehreren Gastronomiebetrieben beschäftigt sind, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vorerst gab es zwei positive Fälle, zwei Verdachtsfälle (alle abgesondert) und mehrere Kontaktpersonen.

Als Ursprung der Infektionen in Velden wurde laut Contact Tracing die Bar Gig in der Nacht von 3. auf 4. Juli ausgemacht. Wer in dieser Nacht dort war, soll seinen Gesundheitszustand beobachten und bei Symptomen die Gesundheitshotline 1450 anrufen. Die Jugendlichen waren in weiteren Gastronomie-Betrieben unterwegs: "Alle Personen, die zwischen 4. und 6. Juli im Bistro-Bar 13, im Hotel Parks oder Rocket Room waren, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten", teilte der Landespressedienst in einer Aussendung mit. In Velden wird morgen, Samstag, und am Sonntag jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr eine Antigenteststraße in der Eishalle aufgebaut.