Eine unliebsame Überraschung hat am Samstag ein Fahrzeughalter in Villach erlebt.

Wie die Kärntner Polizei am Abend mitteilte, montierten unbekannte Täter am Nachmittag zwischen 12.00 und 16.00 Uhr von einem auf dem Parkplatz vor einer Firma geparkten Pkw alle vier Räder ab, wobei das Fahrzeug auf Pflastersteinen und Holzpflöcken aufgebockt wurde. Der Wert der gestohlenen Reifen samt Felgen war vorerst nicht bekannt, hieß es in einer Aussendung.