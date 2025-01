Drohung gegen Klagenfurter Rathaus – Evakuierung

Das Gebäude wurde durchsucht, doch die Polizei konnte nichts Verdächtiges finden und gab am Abend bereits Entwarnung.

Kärnten. Am Dienstagabend um etwa 18.45 Uhr ging bei der Polizei per Email eine Drohung gegen das Klagenfurter Rathaus ein. Mehrere Streifen fuhren sofort zum Gebäude. Das Rathaus wurde evakuiert. Im Gebäude befanden sich nur wenige Personen. Die Durchsuchung des Gebäudes verlief ohne Vorfälle und blieb negativ. An der Suche waren auch sprengstoffkundige Organe beteiligt, wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnig gegenüber "ORF Kärnten" bestätigt. Nach kurzem konnte Entwarnung gegeben werden.

Über den genauen Wortlaut dieser Drohung wurde vorerst nichts bekannt gegeben. Die Polizei ermittelt nun weiter. Laut Dullnig wurde der Akt wurde an das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) weiter geleitet.