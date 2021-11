Nachdem das erste Lokal wegen der neuen Corona-Maßnahmen schloss folgt nun das erste Fitnessstudio. Die Besitzer sprechen sich gegen "Diskriminierung" aus und sehen deshalb die Schließung als unausweichlich.

Die Verschärfungen wurden Freitagabend von Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bekanntgegeben worden, gemeinsam mit den Landeshauptleuten reagierte man auf die stark steigenden Infektionszahlen. Demnach gilt seit dieser Woche die 2G-Regel überall dort, wo bisher 3G gegolten hat, also etwa in der Gastronomie, im Theater oder bei Konzerten, bei Sportveranstaltungen oder bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Friseur.

Nur Geimpfte und Genesene dürfen laut der aktuellen Maßnahmen in Lokale oder in Fitnessstudios

Nachdem diese Woche das erste Lokal, nämlich das Rathauscafe‘ Millstatt in Kärnten- wegen der aktuellen 2G-Regelung schloss, folgt nun das erste Fitness Studio, welches seine Pforten schließt. Das Fitnessstudio im Ennstal namens „Ortnerhof Gym“, meldete sich via Facebook-Posting zu den neuen Corona-Maßnahmen zu Wort: „Dies entspricht nicht unserer Philosophie und auch nicht unserem Verständnis von Gleichheit und Toleranz.“



Die Kommentare auf der offiziellen Facebook Seite des Fitnessstudios sprechen sich großteils für die Entscheidung der Besitzer aus: "Wenn nur alle so denken würden in Bezug auf Gleichheit und Toleranz", "Großen Respekt vor eurer Entscheidung! Wenn nur mehr so handeln würden… "