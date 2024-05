Erstklässler gequält und beschimpft: Lehrerin entlassen

Die Kärntner Lehrerin beschimpfte 6-Jährigen: „Du bist ein hirnloses Assi-Kind.“

Große Aufregung in Kärnten: An einer Klagenfurter Volksschule soll eine Lehrerin Erstklässler körperlich attackiert und massiv beschimpft haben. Sie wurde umgehend entlassen.

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, können 21 Schüler und sogar ein Lehrer den Übergriff am 22. April bezeugen. In der 1. Stunden beschimpfte die Pädagogin zunächst einen Schüler mit Migrationshintergrund. „Es gibt in der Klasse nur einen, der immer auffällt.“ Daraufhin soll sie den 6-Jährigen so fest geschubst, dass er von seinem Sessel auf den Boden fiel. Damit nicht genug – die Lehrerin beschimpfte und quälte den Erstklässler weiter. „Wie kann man nur so blöd sein und jetzt weinen?“ Anschließend schlug sie das Kind mit Hausschuhen auf den Kopf und drückte zwei Polster auf den Kopf. Ein Lehrer-Kollege war Zeuge des Vorfalls und meldete diesen umgehend der Schulleitung.

"Hirnloses Assi-Kind"

Wenig später wurden weitere Vorfälle bekannt. So soll die Lehrerin ein Mädchen grob in den Oberarm gezwickt, ein anderes an den Haaren gerissen haben. Zudem fielen im Klassenzimmer Sätze wie: „Du bist fett, deine Mutter ist faul und daher habt ihr kein Geld“ und „Du bist ein hirnloses Assi-Kind.“