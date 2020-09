Eskalation im Zug: Masken-Verweigerer verprügeln Passagier

Ein 48-jähriger Mann wurde von zwei Frauen und zwei Männern im Zug verprügelt, nachdem er sie darauf hinwies keine Masken-Informationssticker zu beschädigen.

Am 16.09.2020 um 22:10 Uhr fuhr ein 48-jähriger aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit dem Zug von Villach nach St. Veit/Glan. Im Zug hielten sich auch zwei unbekannte weibliche Personen auf, welche entgegen den COVID-Bestimmungen keine Schutzmaske trugen und sich laut und auffällig verhielten. Als die beiden Frauen begannen im Zug angebrachte Informationssticker zu entfernen sprach der 48-jährige die Frauen an, um weitere Beschädigungen zu verhindern. In diesem Moment mischten sich auch zwei unbekannte männliche Personen in das Gespräch ein und verhielten sich äußerst aggressiv gegenüber dem 48-jährigen, der sich daraufhin zurückzog. Die beiden Männer gingen ihm jedoch nach und verletzten ihn mit Faustschlägen und fügten ihm Kratz- und Schürfwunden im Oberkörperbereich zu. Des Weiteren entrissen sie ihm seinen mitgeführten Rucksack, wo nicht bekannt ist, ob der Rucksack aus dem Zug geworfen oder mitgenommen wurde. Der 48-jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch andere Fahrgäste im Zug befunden haben, werden diese ersucht eventuelle Wahrnehmungen bei der Polizeiinspektion St. Veit/Glan zu melden.