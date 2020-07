Auch sein Komplize wurde vor dem Landesgericht in Klagenfurt schuldig gesprochen.

Wegen versuchten Mordes sind am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zwei 29-jährige Kärntner zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten im Oktober 2019 versucht, die Ex-Frau des Erstangeklagten mit einer Paketbombe zu töten. Der Ex-Mann fasste 17 Jahre und acht Monate Haft aus, er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Sein Komplize muss für 16 Jahre ins Gefängnis.



Beide Angeklagten erbaten drei Tage Bedenkzeit. Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.