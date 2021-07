Zwei Corona-Cluster in Kärnten wachsen weiter

26 von 27 Mitgliedern einer Reisegruppe positiv getestet und acht Infektionen bei Gastro-Cluster in Velden.

Klagenfurt. Über das Wochenende sind zwei Corona-Cluster in Kärnten weiter angewachsen. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst am Montag bei einer Videokonferenz mit Journalisten mitteilte, wurden von 27 Mitgliedern einer niederländischen Reisegruppe mittlerweile 26 positiv getestet, am Freitag waren erst 18 Infektionen bestätigt worden. Auf acht Fälle angewachsen ist der Cluster in Velden, der von zwei Gastronomie-Mitarbeitern ausgegangen war.

Die Studenten aus den Niederlanden sind in einem Quartier in Klagenfurt untergebracht: "Sie sind sehr diszipliniert", sagte Kurath. Einige von ihnen waren kurz vor der Reise gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Verläufe seien bei allen 26 mild. Der Cluster dürfte mit ihnen abgegrenzt sein.

Acht Infektionen bei Gastro-Cluster

In Velden weitergelaufen ist das Screening im Umfeld der Lokale, in denen die positiv auf Corona Getesteten unterwegs waren. Dabei erhöhte sich die Zahl der Infizierten auf acht. Vergangenen Freitag hatte der Landespressedienst die Namen der Lokale bekanntgegeben, in denen sich die beiden Gastro-Praktikanten aufgehalten hatten: "Das hatte den Grund, dass nicht alle Lokalgäste eruierbar waren", sagte Kurath. Gästeregistrierungen hatten zwar stattgefunden, sie waren aber offenbar nicht lückenlos durchgeführt worden.