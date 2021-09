Explosion auf Almhütte: Eine Person verletzt

Der Verletzte wurde von der Flugrettung ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Feistritz/Gail. Bei einer mutmaßlichen Explosion auf einer Almhütte in Feistritz an der Gail am Freitag hat sich eine Person Verbrennungen im Gesicht zugezogen. Dies berichtete die ARA Flugrettung. Der Verletzte wurde von der Flugrettung ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Auf APA-Nachfrage teilte die Polizei mit, dass die Löschungsarbeiten noch andauerten. Deswegen könne aktuell nichts über weitere Verletzte, konkrete Brandursachen oder Sachschäden gesagt werden.