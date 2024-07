Flammen am Wörthersee: Boot brennt lichterloh

Am Wörthersee in Kärnten brannte ein Boot völlig aus.

Es geschah im schönen Velden. Auf dem Wörthersee kam es zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein Boot in Flammen aufging.

Panik brach aus

Die Leute um und an dem See gerieten in Panik. In den Himmel stieg eine riesige Rauchwolke auf. Der Brand auf dem Boot ereignete sich am Dienstagabend.

Die Bilder vom Bootsbrand in Velden:

Die Feuerwehr raste in Rekord-Geschwindigkeit auf den See zu und versuchte den Brand zu löschen. Wie Augenzeugen oe24 schildern, handelt es sich bei dem Boot um ein Elektroboot. Es lag vor dem Schlosshotel in Velden. War die Brandursache die Mega-Hitze?

Feuerwehr leistete ganze Arbeit

Klar ist: Um zu verhindern, dass die Flammen noch auf andere Boote übergreifen, wurde das Brand-Boot weiter in den See geschoben. Beim Brand wurde niemand verletzt. Im Einsatz war die Freiwilligte Feuerwehr Velden und Einsatzkräfte aus den Nachbarorten. Vereint gelang es der Feuerwehr, die Flammen schnell in den Griff zu bekommen.