Wilde Massenschlägerei um Strand-Liegen

Das sieht man auch nicht alle Tage. An einem Stand eskaliert ein Streit um Sonnenliegen so richtig.

Es artete in einer wilden Massenschlägerei aus. Ein Boxkampf in Bikini und Badehose - am Strand von Italien.

Ein unschöner Urlaub

Die einen sitzen auf ihren Liegestühlen und schauen gemütlich zu, während sich die anderen um die Liegen prügeln. Selbst für die heißen Sommermonate, wo jeder eine Liege will, ist das mehr als ungewöhnlich.

Die wilden Prügel-Szenen im Video:

Rissa tra donne in un noto lido di Varcaturo per un lettino sulla riva. Europa Verde: “Violenza fuori controllo, chi non sa stare in mezzo alla gente deve essere rieducato.” pic.twitter.com/IIxb9qcbcH — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 14, 2024

Der Vorfall ereignete sich an einem Strand in Varcaturo in der Nähe von Neapel.