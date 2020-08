Großbrand nach Explosion in Gülle-Lager

Wie die Polizei berichtete, hatte der 62-jährige Besitzer gerade das Gülle-Rührwerk in Betrieb genommen, als die Stichflamme hochfuhr.

Auf einem Bauernhof in St. Margarethen im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) hat am Dienstag gegen 19.00 Uhr eine Explosion beim Gülle-Lager für einen Großeinsatz mit 150 Feuerwehrleuten, 19 Fahrzeugen und einem Hubschrauber gesorgt. Wie die Polizei berichtete, hatte der 62-jährige Besitzer gerade das Gülle-Rührwerk in Betrieb genommen, als die Stichflamme hochfuhr.

© BM Thomas Holzer (ÖA-Team Klagenfurt-Land)

Der Bauer versuchte noch erfolglos, den Brand selbst zu löschen, dann alarmierte er die Feuerwehr. Aus der Lagerhalle oberhalb des Gülle-Endlagers wurden Heuballen mittels Kran auf das angrenzende Feld gehievt, um sie dort zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Feuerwehr war für die Brandwache am Mittwoch in der Früh noch an Ort und Stelle. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst.