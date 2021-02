GTI-Fans wollen trotz Absage am See feiern

Nicht jeder akzeptiert die Entscheidung. Viele Fans wollen trotzdem kommen.

Reifnitz. Zehntausende Auto- & Tuningfans wären von 13. bis 16 Mai wieder nach Kärnten gereist, um beim GTI-Treffen dabei zu sein. Dazu kommt es aber nicht, denn Maria Wörths Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) hat dieses wegen der CoV-Pandemie auch heuer, wie schon im Vorjahr, wieder abgesagt – ÖSTERREICH berichtete.

Absage: Meinungen der GTI-ler sind gespalten

Stimmen. Nicht alle Autofans können die Entscheidung nachvollziehen, via soziale Medien ließ so mancher seinem Ärger freie Luft. „Ihr seid so bescheuert, der Virus bleibt. Also wird es nie mehr ein GTI-Treffen geben“, teilte ein GTI-Fan via Facebook mit. „Die Entscheidung ist absolut nachvollziehbar. Es hängt doch eine Menge Zeit, Geld und Planung an dem GTI-Treffen. Dann eben wieder 2022 ein Treffen mit guten Freunden am See“, so ein anderer Fan.

Anreise. Ob die Absage des Events aber wirklich alle GTI-Fans davon abhalten wird, nach Kärnten zu reisen, bleibt fraglich. „Es war im Vorjahr auch offiziell abgesagt. Es war mega, wer dort war, kann es bestätigen. Ich fahre heuer wieder hin“, hieß es in einem weiteren FB-Kommentar. Dass sich die GTI-Fans von Corona nicht abschrecken lassen, hat sich auch schon im September des Vorjahres gezeigt: Tausende reisten zum GTI-Nachtreffen und sorgten rund um den Wörthersee und am Faaker See für Wirbel – es gab mehr als Tausend Anzeigen.