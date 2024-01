Heeresmitarbeiter stürzt Treppe hinunter - tot

Ein 60 Jahre alter Heeresmitarbeiter ist am Donnerstag in einer Klagenfurter Kaserne tödlich verunglückt

Wie die Polizei am Freitag berichtete, erlitt er die schweren Verletzungen, als er eine Treppe hinunter stürzte. Eine 29-jährige Kollegin hörte den Aufprall und eilte herbei. Sie fand den Mann reglos am Boden liegen. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Mann starb an Ort und Stelle.

Der Unfall passierte, als der 60-Jährige aus Metall gefertigte Regalböden aus einem Keller über die Treppe trug. Die Regalböden sollten in einen Klein-Lkw verladen werden. Die 29-Jährige hatte ihm dabei geholfen und die Regalböden aus einem Kellerraum zur Treppe getragen.