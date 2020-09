Kärnten: Bewaffneter Überfall auf Wett-Café

© LPD Graz

Ein Mann hat in der Nacht auf Mittwoch ein Wett-Café in Spittal an der Drau überfallen. Die Polizei bestätigte Mittwochfrüh auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte, wonach der mutmaßliche Täter im Rahmen der nach dem Überfall eingeleiteten Fahndung festgenommen wurde. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.