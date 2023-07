Holländerin mit Stanley-Messer getötet

Was war nur in einen 69-Jährigen gefahren, als er in der Nacht auf Freitag komplett durchdrehte?

Ktn. Um 1.20 Uhr war der Holländer in einem Unfall (ohne Unfallgegner) verwickelt. Auf der Südautobahn hatte er sich wohl absichtlich eingebaut – doch der gebürtige Holländer hatte überlebt; was er überhaupt nicht begriff: Den Fuß weiter am Gas, attackierte er jeden – ob von Rettung, Feuerwehr oder Polizei – der ihn bergen oder das Fahrzeug zum Stillstand bringen wollte. Als der Pensionist – der nach wie vor tageweise für seinen alten Container-Betrieb in Himberg in NÖ arbeitete – einen Polizisten verletzte, wurde er festgenommen.

Inzwischen meldete sich eine der erwachsenen Töchter des Mannes, die in Kärnten lebt, beim Notruf und gab an, dass sie von ihrem Vater in der Nacht eine SMS erhalten habe, wonach beide Eltern jetzt tot wären.

Den Beamten, die zum Wohnhaus des holländischen Paares in Eberndorf nahe dem Klopeiner See rasten, schwante Übles. Sie mussten leider recht behalten: Im Haus, dass die beiden Senioren erst im Dezember angemietet hatten, um mehr Platz bei Besuchen für ihre vielen Enkerln zu haben, lag die Leiche der 62-jährigen Frau von Marinus K. Erstochen mit einem Stanley-Messer. Der Hauptverdächtige ist – natürlich – der Gatte. Motiv völlig unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung. (kor, kom)