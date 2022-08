Hund beißt Kleinkind ins Gesicht – 2-Jähriger im Spital

Das Kleinkind erlitt durch den Hundebiss Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Kärnten. Am Donnerstag gegen 12.50 Uhr biss ein Hund in Feldkirchen ein Kleinkind. Eine 34-jährige Frau hielt sich gemeinsam mit ihrem 2-jährigen Sohn im Garten ihres Einfamilienhauses auf, als es zur Hunde-Attacke kam, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Die Mutter hörte plötzlich ein kurzes Winseln des Hundes und danach ihren 2-jährigen Sohn weinen. Als sie sich umdrehte, konnte sie sofort wahrnehmen, dass ihr Hund ihrem Sohn in das Gesicht gebissen hatte.

Das Kleinkind erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.