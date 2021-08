Vergiftung festgestellt.

Ein Hund der Rasse Rhodesian Ridgeback ist am Freitag gestorben, nachdem er vermutlich Rattengift gefressen hatte. Laut Polizei war ein 70-jähriger Mann mit dem Tier am Donnerstag Gassi gegangen, dabei waren sie in einer Gegend, in der oft Hundebesitzer unterwegs sind. Weil es dem Hund tags darauf sehr schlecht ging, fuhr sein Besitzer mit ihm zum Tierarzt, der eine Vergiftung feststellte. Er konnte dem Rhodesian Ridgeback aber nicht mehr helfen.