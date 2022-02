Kärnten: 27-Jähriger von eigenen Traktor überrollt

Schwer verletzt im Unfallkrankenhaus Klagenfurt.

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Griffen (Bezirk Völkermarkt) bei Forstarbeiten von seinem eigenen Traktor schwer verletzt worden. Ein Ast hatte sich auf einem Waldweg in den Rädern verkeilt, der Lenker stieg laut Polizei aus und wollte den Ast entfernen. Plötzlich setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und überrollte den Mann. Er konnte noch seinen Vater anrufen, der die Rettung alarmierte. Der 27-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.