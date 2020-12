Kärnten: 51-Jähriger stirbt bei brutalem PKW-Überschlag

Auf Grund der unklaren Unfallsumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Beschlagnahme des PKW`s sowie des Leichnams an.

Kärnten-Bezirk Völkermarkt. Am Donnerstagabends, kam ein 51 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem PKW auf der Seeberg Bundesstraße B 82 im Bereich Aich in der der Gemeinde Völkermarkt aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Lenker wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallsort verstarb. Auf Grund der unklaren Unfallsumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Beschlagnahme des PKW`s sowie des Leichnams an.

Auch wurde ein Sachverständiger zur Unfallsklärung bestellt. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen und werden am 18.12. fortgesetzt.