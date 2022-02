Kärntner ÖVP-Landtagsabgeordneter Hueter gestorben

Landespolitiker und ehemaliger Bürgermeister wurde nur 62 Jahre alt.

Der Kärntner Landtagsabgeordnete und ehemalige Bürgermeister Ferdinand Hueter ist tot. Wie der Landespressedienst am Montag in einer Aussendung mitteilte, starb der Oberkärntner ÖVP-Mandatar nach langer, schwerer Krankheit kurz nach seinem 62. Geburtstag. Hueter war von 1997 bis 2018 Bürgermeister von Berg im Drautal, 2004 zog er in den Landtag ein, wo er von 2012 bis 2018 als Klubobmann seiner Partei fungierte. Hueter hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder.

Beileid

Landeshauptmann Peter Kaiser und Landtagspräsident Reinhart Rohr (beide SPÖ) sprachen Hueters Familie ihr Beileid aus: "Ferdinand Hueter war ein Abgeordneter, Bürgermeister und Klubobmann, der mit seiner ihm typischen Oberkärntner Art die Dinge klar angesprochen hat und in einer sehr schwierigen Zeit für Kärnten und einer für das Land völlig neuen Dreier-Koalition, immer den Blick nach vorne gerichtet hat und in seinen Funktionen und in den Koalitionen viel für das Land Kärnten weitergebracht hat. Wir trauern um einen herzlichen Menschen, der mit Ecken und Kanten immer im Dienst des Landes gehandelt hat." Hueter habe Handschlagqualität gehabt, was besprochen wurde galt: "Wir haben einen heimatbewussten, treuen Kärntner Abgeordneten verloren", so Kaiser.