Katze löste mit Herd-Touchfunktion Brand aus

Als die 22-jährige Wohnungsbesitzerin nach Hause kam, konnte sie aufgrund des Feuers nicht mehr in die Wohnung hinein.

Ein Feuerinferno löste am Sonntagabend ein Stubentiger in einer Wohnung in Klagenfurt aus. Das Haustier dürfte in der Abwesenheit seiner Besitzerin auf den Herd gesprungen sein, auf dem eine Tasche stand.

Touchfunktion des Herdes bedient

Mit der Pfote dürfte sie die Touchfunktion des Herdes berührt haben, der sich daraufhin einschaltete und die Tasche in Brand setzte.

Als die 22-jährige Wohnungsbesitzerin nach Hause kam, schaffte sie es aufgrund der Rauchentwicklung nicht mehr, ihre zwei Katzen zu retten. Sie verständigte die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten die Tiere in Sicherheit bringen und den Brand löschen.