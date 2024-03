Kein Scherz: Villacher Taxler (55) versorgte Kunden mit Drogen

Der 55-Jährige Taxifahrer, der über mehrere Monate Kunden mit Drogen versorgt haben soll, wurde auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Über mehrere Monate soll ein 55-Jähriger als Taxifahrer seine Kunden mit Drogen versorgt haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte schließlich der Villacher auf frischer Tat ertappt werden, als er an zwei Abnehmer Kokain und Cannabis verkaufte. Die Kunden wurden angezeigt, der dealende Taxler in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Bei dem 55-Jährigen und in seiner Wohnung wurden darüber hinaus 86 Gramm Kokain und etwa ein Kilogramm Amphetamin sichergestellt. Der Festgenommene gab zu, seit einiger Zeit Drogen in Slowenien gekauft und nach Kärnten geschmuggelt zu haben. Diese habe er vor allem in Villach gewinnbringend verkauft, um seinen Lebensunterhalt und seine eigene Sucht zu finanzieren.