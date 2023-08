Ein selbstfahrender Bus ist am Mittwoch in der Kärntner Gemeinde Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ungebremst in drei parkende Autos beim örtlichen Bahnhof gekracht

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lenker die automatische Steuerung deaktiviert. Die manuelle funktionierte aber nicht, der Bus ließ sich nicht kontrollieren. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Abschleppdienst musste anrücken. Verletzt wurde niemand.