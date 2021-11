„Kickerl“ auf Bergplateau endete mit Absturz in Tiefe

Ein Fußballspiel am Gipfelplateau des Predigtstuhls endete in einer Tragödie.

Ktn. Zwei befreundete 20 Jahre alte Männer aus dem Bezirk KlagenfurtLand entschlossen sich am Sonntag zusammen den Predigtstuhl in Thalgau (Gemeinde Ebenthal) zu besteigen. Am Gipfelplateau angekommen spielten sie mit einem Fußball hin und her. Dabei kam es zum Unglück. Der Ball prallte an der Brust von einem der Männer ab und rollte in Richtung einer steilen Geländekante.

Bei dem Versuch den Ball zu retten, rutschte der 20-Jährige aus und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Sein Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Verunglückten kurz vor 17 Uhr in der einsetzenden Dunkelheit auffinden.

Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Kurt Müller von der Bergrettung Klagenfurt „Es war ein sehr schwieriger und psychisch sehr fordernder Einsatz. Das Gelände dort ist extrem steil“. Neben der Bergrettung waren zwei Helikopter am Einsatz beteiligt.