Lake Rocks Festival mit Stand-up-Paddlern am Faaker See

Selbst wenn es kalt ist, kann man mit einem Neoprenanzug auf dem Board stehen.

Ktn. Am Faaker See beim Lake Rocks Festival findet noch bis Sonntag das größte Treffen Österreichs von Stand-up-Paddlern statt. Seit Donnerstag gehört der See den Wassersportlern aus der ganzen Welt mit vielen Wettbewerben. "Das hat sich in den letzten vier Jahren großartig entwickelt, sodass wir heuer mit über 1.000 Startern aus 25 Nationen rechnen, Begleitpersonen noch nicht mitgerechnet. Das Schöne ist, dass sie nicht nur von Donnerstag bis Sonntag am Faaker See bleiben, sondern dieses Naturjuwel tatsächlich von Montag bis Sonntag genießen", sagt Michael Sternig vom Tourismusverband Villach. Am Faaker See gibt es Stand-up-Paddeling auch als Schulwochenprogramm.