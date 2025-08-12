Alles zu oe24VIP
Forstsee in Kärnten
© Facebook (Forstsee in Kärnten, Symbolbild)

Schock am Forstsee

Mann stößt Teenie über Felsen – Kopfverletzungen

12.08.25, 17:11
Teilen

Der Angreifer soll mit einer Frau und einem Kleinkind dort gewesen sein.

Techelsberg. Ein 18-jähriger Kärntner ist am Freitag gegen 22.00 Uhr am Forstsee (Bezirk Klagenfurt-Land) nach einem Streit von einem unbekannten Deutschen angegriffen und mehrere Meter tief über einen Felsen in das Wasser gestoßen worden. Die Polizei bestätigte der APA Medienberichte über einen entsprechenden Zeugenaufruf auf Social Media. Der 18-Jährige hatte schwere Kopfverletzungen erlitten, wie sich im Spital herausstellte. 

Täter gesucht

Dieser Zeugenaufruf wurde auf Facebook geteilt.

© Facebook

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass eine entsprechende Anzeige gemacht wurde. Der 18-Jährige war mit seiner 17 Jahre alten Freundin am See. Der Angreifer soll mit einer Frau und einem Kleinkind dort gewesen sein. Einvernahmen seien bisher noch keine gemacht worden, aber die Ermittlungen seien im Gange, hieß es.

