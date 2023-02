Mordverdacht: Schülerin fand tote Frau

Einen fürchterlichen Fund in Edling machte ein Mädchen auf ihrem Schulweg.

Kärnten. Die Schülerin war am Mittwochmorgen gerade auf dem Weg zur Volksschule, als es die Leiche der 62-Jährigen in einem Waldbereich in Edling nahe der Dorfkirche vor einer Totenhalle entdeckte. Der Fundort liegt nahe des Wohnhauses, in dem die Frau mit ihrer ­Familie lebte.

Das Mädchen informierte sofort ihren Vater, der den mysteriösen Fall der Polizei meldete. Das Gesicht der toten wies deutliche Verletzungen am Kopf auf. Ob die Frau an diesen Verletzungen starb, ist derzeit noch unklar. Der Amtsarzt konnte die Todesursache noch nicht eindeutig feststellen.

Unklar war zunächst auch der Todeszeitpunkt. Deshalb wurde die Leiche von den Behörden zur Obduktion freigegeben. Diese soll nun weitere Details abklären. Laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen „bedenklichen Todesfall“. Sowohl ein Unfall als auch ein Gewaltverbrechen werden zum ­aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Die Betroffenheit in der Gemeinde ist groß.