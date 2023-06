Motorrad-Crash in Kärnten: Mann (65) tot

Ein deutscher Motorradfahrer kam am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Kärnten ums Leben.

Der 65-Jährige geriet - laut Polizei als Teil einer Motorradgruppe - auf der Flattnitzer Straße im Bezirk St. Veit an der Glan in einer Linkskurve auf das rechte Straßenbankett, kam zu Sturz und prallte gegen die Leitschiene. Der Mann wurde vom Motorrad geschleudert und stürzte ca. 20 Meter über die steile Straßenböschung in den angrenzenden Wald.

Der Notarzt des herbeigerufenen Rettungshubschraubers konnte nur noch der Tod des Motorradlenkers feststellen.