Nazi-Umtriebe: Schüler quälten Mitschüler im Klassenzimmer

Das Fotomaterial des furchtbaren Vorfalls soll ein Mädchen ins Netz gestellt haben.

Dramatische Szenen haben sich laut Medienberichten in einer polytechnischen Schule in Kärnten abgespielt. Dort sollen Jugendliche in einem Klassenzimmer Mitschüler attackiert und dabei den Hitlergruß gemacht haben. Hintergrund des Vorfalles soll eine Nachahmung einer Hinrichtung aus dem Zweiten Weltkrieg sein.

Festgehalten wurden die Szenen von einer Mitschülerin, das Material dann auf TikTok und Instagram verbreitet. Auf dem Foto sollen mehrere Buben zu sehen sein, die sich vor ihren Mitschülern hinknien mussten.

Die Bilder machten die Runde bis zur Direktion der Schule. Beamte sicherten die heftigen Aufnahmen, die Social Media-Konten der Mitschülerin, die gefilmt hatte, wurden gesperrt. Sieben Jugendliche wurden angezeigt. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ist für den Fall zuständig.